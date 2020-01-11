Bugünkü
Takvim

Kraliyetten ödül alacak

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası Başkanı Gaunt, Türkiye-İngiltere ticaretine katkısı nedeniyle Kraliyet Nişanı'na layık görüldü. İlham verici iş lideri olarak görülen Gaunt'a madalyası Şubat'ta Londra'da törenle verilecek.

Kraliyetten ödül alacak
Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası Başkanı Gaunt, Türkiyeİngiltere ticaretine katkısı nedeniyle Kraliyet Nişanı'na layık görüldü. İlham verici iş lideri olarak görülen Gaunt'a madalyası Şubat'ta Londra'da törenle verilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriKraliyetten ödül alacak
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri