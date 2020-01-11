Kraliyetten ödül alacak

Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası Başkanı Gaunt, Türkiye-İngiltere ticaretine katkısı nedeniyle Kraliyet Nişanı'na layık görüldü. İlham verici iş lideri olarak görülen Gaunt'a madalyası Şubat'ta Londra'da törenle verilecek.
Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası Başkanı Gaunt, Türkiyeİngiltere ticaretine katkısı nedeniyle Kraliyet Nişanı'na layık görüldü. İlham verici iş lideri olarak görülen Gaunt'a madalyası Şubat'ta Londra'da törenle verilecek.
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