ABD’den İran’a yeni yaptırım

Hazine Bakanı Mnuchin, İran'a yönelik yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı. Özellikle İran'ın metal sanayiini ve söz konusu saldırıyla bağlantılı İranlı hükümet yetkililerini hedef aldıklarını vurguladı.
Hazine Bakanı Mnuchin, İran'a yönelik yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı. Özellikle İran'ın metal sanayiini ve söz konusu saldırıyla bağlantılı İranlı hükümet yetkililerini hedef aldıklarını vurguladı.
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