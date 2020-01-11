Irak Başbakanlığı, ABD askerlerinin çekilmesi için ABD'den bir mekanizma oluşturulmasını talep ettiklerini açıkladı. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, bunun mümkün olmadığını Bağdat'a iletti.
- Dünya
- 11.01.2020
- Gazete
ABD askerleri çekilmeyecek
Irak Başbakanlığı, ABD askerlerinin çekilmesi için ABD'den bir mekanizma oluşturulmasını talep ettiklerini açıkladı. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, bunun mümkün olmadığını Bağdat'a iletti.
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