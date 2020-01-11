ABD askerleri çekilmeyecek Irak Başbakanlığı, ABD askerlerinin çekilmesi için ABD'den bir mekanizma oluşturulmasını talep ettiklerini açıkladı. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, bunun mümkün olmadığını Bağdat'a iletti.

Irak Başbakanlığı, ABD askerlerinin çekilmesi için ABD'den bir mekanizma oluşturulmasını talep ettiklerini açıkladı. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, bunun mümkün olmadığını Bağdat'a iletti. TÜM MANŞETLER