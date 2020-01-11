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ABD askerleri çekilmeyecek

Irak Başbakanlığı, ABD askerlerinin çekilmesi için ABD'den bir mekanizma oluşturulmasını talep ettiklerini açıkladı. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, bunun mümkün olmadığını Bağdat'a iletti.

Coniler çekilmeyecek
Irak Başbakanlığı, ABD askerlerinin çekilmesi için ABD'den bir mekanizma oluşturulmasını talep ettiklerini açıkladı. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, bunun mümkün olmadığını Bağdat'a iletti.

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