İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü eski Komutanı General Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, Kirman (Kermân) şehrinde Cuma namazı sırasında kürsüye silahla çıkarak, ABD'ye mesaj gönderdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü eski Komutanı General Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, Kirman (Kermân) şehrinde Cuma namazı sırasında kürsüye silahla çıkarak, ABD'ye mesaj gönderdi.
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