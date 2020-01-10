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  • 10.01.2020 16:09
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 16:14

Son dakika: 'nin kızından 'ye silahlı tehdit!

Son dakika haberi: ’ın ’daki kılıcı olarak bilinen ’nin tarafından öldürülmesinin ardından iki ülke arasındaki gerilim devam ediyor. Süleymani’nin kızı Cuma namazı çıkışında kürsüye silahla çıkarak ABD’ye tehditler savurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü eski Komutanı General Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, Kirman (Kermân) şehrinde Cuma namazı sırasında kürsüye silahla çıkarak, ABD'ye mesaj gönderdi.

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