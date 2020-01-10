

İran ordusu, Ukrayna Uluslararası Havayolları'na ait Boeing 737 uçağının 'kasıtsız bir şekilde' insan hatası sonucu vurulduğunu açıkladı. Düşürülen uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı ve 11 Ukraynalı olmak üzere 167 yolcu ve 9 mürettebat görevlisi bulunuyordu.



İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.





ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li yetkililer ise Ukrayna uçağının İran tarafından "yanlışlıkla" düşürülmüş olabileceğini ileri sürmüşler, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da söz konusu uçağı İran'a ait bir füzeyle yanlışlıkla düşürülmüş olabileceği yönünde ellerine istihbarat olduğunu açıklamıştı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kurallarına göre kaza inceleme komisyonu kurulduğunu ve Ukrayna'dan da inceleme ekibine katılmak için bir heyetin İran'a geldiğini bildirmişti.





Abidzade, uçağın füze tarafından düşürüldüğüne ilişkin açıklamaların doğru olmadığını savunarak, ABD ve Kanadalı yetkililere ellerindeki delilleri paylaşma çağrısında bulunmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise uçağın füzeyle vurulma ihtimalini göz ardı etmediklerini belirterek, "Ancak bu henüz kanıtlanmadı. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerine kazaya ilişkin ellerindeki kanıtları paylaşma çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.