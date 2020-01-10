Nijerya'da gerçekleştirilen operasyonla ayrılan siyam ikizleri en çok konuşulan haberlerden oldu. 78 doktorun katıldığı ve 12 saat süren operasyonla ayrılan Goodness ve Mercy isimli ikizlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Operasyon öncesi 15 ay boyunca hastanede kalan ikizlerin ameliyatının masrafının 55 bin dolar olduğu açıklandı. İşte detaylar...

NİJERYA'DAKİ SİYAM İKİZLERİNİ 78 DOKTOR AYIRDI

Nijerya'da Goodness ve Mercy adlı siyam ikizleri ameliyatla birbirlerinden ayrıldı. 78 doktorun katıldığı ameliyat 12 saat sürdü. Baş Cerrah Emmanuel Ameh, 12 saat süren operasyona 78 doktorun katıldığını belirtti.

Ameliyatın maliyetinin 55 bin dolar olduğunu kaydeden Ameh, ailenin ekonomik durumu iyi olmadığı için ücret almadıklarını söyledi. Ameh, ameliyat öncesi ikizlerin 15 ay süreyle hastanede tedavi altına alındığını anlatarak, "Bu ikizler ilk olarak 14 Ağustos 2018'de hastaneye geldiler onları tedavi altına aldık. O esnada ameliyat için çocuk cerrahları, kalp cerrahları, plastik cerrahları ve çeşitli tıbbi uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturduk" dedi.