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  • 10.01.2020 21:42
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 21:50

'da düşen uçağıyla ilgili Rusya'dan ilk açıklama!

'da düşen yolcu uçağıyla ilgili Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının roket ya da füze tarafından vurulduğu iddiasına ilişkin, "Olayla ilgili bazı oyunların başlatılması uygun değil. Bu aşamada, ses getiren açıklamalar için neden yok." ifadelerini kullandı.

Ukrayna uçağıyla ilgili Rusya'dan flaş açıklama!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 'nın başkenti Tokyo'da, uçağının Tahran'da düşmesine ilişkin Rus basınına açıklamalarda bulundu.

İnsani trajedi üzerinden siyasi rant peşinde koşulmaması gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "Uzmanların durumu analiz etmelerine ve belirli sonuçlara varmalarına izin verilmeli. Olayla ilgili bazı oyunların başlatılması uygun değil. Bu aşamada, ses getiren açıklamalar için neden yok." yorumunda bulundu.

İnsani trajedi üzerinden siyasi rant peşinde koşulmaması gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "Uzmanların durumu analiz etmelerine ve belirli sonuçlara varmalarına izin verilmeli. Olayla ilgili bazı oyunların başlatılması uygun değil. Bu aşamada, ses getiren açıklamalar için neden yok." yorumunda bulundu.

FÜZE İLE VURULDU İDDİASI
ABD Başkanı , dün yaptığı açıklamada, 'da Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmesinden şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran'ın) uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söylemişti.

Başbakanı Justin Trudeau da Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füzeyle kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

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