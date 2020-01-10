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II. Elizabeth masadan mesaj vermişti! İşte ve ’nin Kraliyet'ten ayrılmasıyla ilgili o iddialar

Kraliçe II. Elizabeth, Noel mesajı verdiği masada ve ’nin fotoğraflarını kaldırmıştı. İşte bu mesajın yerine ulaştığı ve Markle-Harry çiftinin, hakaretler yağdırarak unvanlarından vazgeçtikleri iddia edildi.

Masadan mesaj vermişti
Kraliçe II. Elizabeth, Kraliyet Ailesi'ne ait Royal Family Instagram hesabından paylaşılan karede ve detayı dikkat çekti. Çiftin fotoğrafının masada yer almaması 'Kraliçe Meghan ve Harry'i sildi' yorumlarına neden olmuştu. Bu doğru çıktı.

Prens Harry ve Meghan Markle'dan 'yi sarsan açıklama! Prens Harry ve Meghan Markle, "Kraliyet ailesinin üst düzey üyeliğinden çekilmeyi ve mali açıdan bağımsız olmak için çalışmayı planlıyoruz. Bunu yaparken Kraliçe'ye tam desteğimizi vermeye devam edeceğiz" dedi. Peki bu sürece nasıl gelindi?



İşte bu konuyla ilgili iddialar:

Prens William ile Prens Harry, 'nda yumruklu kavgaya tutuştu. Ardından Harry prensliği bırakma kararı aldı.

Meghan Markle, Ağustos ayındaki bir yemekte kendisini eleştiren Kraliçe II. Elizabeth'e hakaret etti.

Kraliçe II. Elizabeth ile arası açılan Meghan Markle, Prens Harry'yi 'boşanmakla' tehdit etti. Prens Harry de bu tehdide boyun eğdi ve bu kararı alıp 'ya yerleşmeyi kabul etti.

Prens Harry, yapılan harcamalar nedeniyle Kraliçe II. Elizabeth'ten tepki gördü. Harry de, aynı şekilde karşılık verince unvanları bırakma kararı çıktı.

Prens Charles, oğlu William'ı 'hainlikle' eleştirdi, Harry'yi övdü. William da 'le görüştü ve kardeşine ceza kesilmesini istedi.

Cambridge Düşesi Kate Middleton, 'ın eşi Camilla'nın bir video kaydına ulaştı. Prens Charles'ı tehdit eden Kate, Meghan ve Harry'nin ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.



MEGXİT
Prens Harry MEGXİT ile Meghan Markle, Kraliyet'i bıraktı. İngiliz gazeteleri 'i hatırlattı. Megxit manşetleriyle çıktı.


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