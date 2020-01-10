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Brexit’te mutlu son

İngiltere'nin AB'den ayrılmasını düzenleyen Brexit yasası, İngiltere Parlamentosu'nda 231'e karşı 330 oyla kabul edildi. Herhangi bir değişiklik önergesi verilmesini istemeyen hükümet, buradaki sürecin 22 Ocak'a kadar tamamlanmasını ve böylece 31 Ocak öncesi tasarının Kraliçe 2. Elizabeth'in onayını almasını bekliyor.

Brexit’te mutlu son
İngiltere'nin AB'den ayrılmasını düzenleyen Brexit yasası, İngiltere Parlamentosu'nda 231'e karşı 330 oyla kabul edildi. Herhangi bir değişiklik önergesi verilmesini istemeyen hükümet, buradaki sürecin 22 Ocak'a kadar tamamlanmasını ve böylece 31 Ocak öncesi tasarının Kraliçe 2. Elizabeth'in onayını almasını bekliyor.

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