Bugünkü
Takvim

'da aylardır devam eden larla ilgili korkunç iddia!

'da aylardır devam eden larda 25 kişi öldü, 500 milyon hayvan telef oldu. Yangınlarla ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi. güzergahlarının olduğu bölgeler ile maden açılmak istenen yerlerin bilerek yakıldığı belirtildi. Hatta 12 noktanın çok önemli yeraltı zenginliği olduğu raporlarla kanıtlandı.

Korkunç iddia
Avustralya'da aylardır devam eden larda 25 kişi öldü, 500 milyon hayvan telef oldu. Yangınlarla ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi. güzergahlarının olduğu bölgeler ile maden açılmak istenen yerlerin bilerek yakıldığı belirtildi.



Hatta 12 noktanın çok önemli yeraltı zenginliği olduğu raporlarla kanıtlandı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriAvustralya'da aylardır devam eden yangınlarla ilgili korkunç iddia!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri