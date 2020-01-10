Avustralya'da aylardır devam eden yangınlarda 25 kişi öldü, 500 milyon hayvan telef oldu. Yangınlarla ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi. Hızlı tren güzergahlarının olduğu bölgeler ile maden açılmak istenen yerlerin bilerek yakıldığı belirtildi.
Hatta 12 noktanın çok önemli yeraltı zenginliği olduğu raporlarla kanıtlandı.
Hatta 12 noktanın çok önemli yeraltı zenginliği olduğu raporlarla kanıtlandı.
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