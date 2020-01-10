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  • 10.01.2020 22:38
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 22:38

'den flaş kararı! Havana dışındaki tüm Küba uçuşları yasaklandı

, yeni bir talimata kadar başkent Havana dışında 'ya yapılan tüm uçuşları yasakladıklarını duyurdu. Pompeo, ayrıca ABD Ulaştırma Bakanlığınca Jose Marti Havaalanı'na yapılan uçuşların sınırlandırılacağını kaydetti.

ABD'den flaş Küba kararı! Başkent dışında yasak

, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Ulaştırma Bakanlığına Havana'daki Jose Marti Havaalanı dışında diğer havaalanlarına gerçekleştirilen tüm uçuşların durdurulması talimatını verdiğini belirtti.

ABD merkezli havayolu şirketlerinin kullandığı 'daki 9 havalimanının da bu yasağın içinde olduğunu ifade eden Pompeo, ayrıca ABD Ulaştırma Bakanlığınca Jose Marti Havaalanı'na yapılan uçuşların sınırlandırılacağını kaydetti.

Alınan karara, "Küba yönetiminin kendi insanlarına baskı yapması ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermesini" gerekçe gösteren Pompeo, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü karar, Küba rejiminin, Kübalılara baskı uygulamak ve Venezuela'daki diktatör Nicolas Maduro'yu finanse etmek için kullandığı geliri daha da kısıtlayacak. ABD, Küba'daki bu 9 havaalanına yapılan uçuşları askıya alarak, Küba rejiminin ABD'li turistlerin parasına erişimini engelliyor."

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