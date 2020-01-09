Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 09.01.2020 12:30
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 12:30

: ’da 6.3 büyüklüğünde

haberi... ’nın Sibirya bölgesinde Ritchter ölçeğine göre 6.3 büyüklüğünde meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiği açıklandı.

Rusya’da korkutan deprem

'nın Sibirya bölgesinde Ritchter ölçeğine göre 6.3 büyüklüğünde meydana geldi.
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Çukotka Özerk Okrugu'nda, yerel saatle 08.38'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiği açıklandı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Rusya’da 6.3 büyüklüğünde deprem
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri