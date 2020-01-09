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  • 09.01.2020 23:02
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 23:07

Son dakika: Kanadı Başbakanı Trudeau'den bomba iddia! uçağını füze ile vurdu

Son dakika haberine göre Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde uçağının 'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı.

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