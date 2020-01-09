Son dakika haberine göre Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı. Ayrıntılar geliyor... İran'da düşen Ukrayna uçağının patlama anı görüntüleri ortaya çıktı Son dakika... 180 kişiyi taşıyan Ukrayna uçağı İran'da düştü! İşte ilk görüntüler Son dakika: İran'da milli yas ilan edildi
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