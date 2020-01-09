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  • 09.01.2020 08:45
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 09:24

Son dakika: 'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

Son dakika haberine göre 'da dün 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşmesinin ardından bir şok haber daha geldi. İran'ın Mazenderan eyaletinde bir otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

İran'da otobüs faciası: 20 ölü, 23 yaralı

devlet televizyonuna göre, Tahran-Kunbed seferindeki otobüs, Mazenderan eyaletine bağlı Duab mevkisinde devrildi.

da ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Yılda yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği İran'da, aşırı hız, yorgun araç kullanma ve hatalı sollama kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

İRAN'DA PEŞ PEŞE FACİALAR
Dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran'dan havalanan Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağı, Imam Humeyni Havalimanı yakınında düşmüştü. Uçak içinde personel ve yolcular dahil 176 kişinin olduğu açıklandı. Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkışından kısa süre sonra teknik nedenlerle düştüğü bilgisi paylaşıldı. İran devlet televizyonu, kazada kurtulan olmadığını açıkladı.

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