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  • 09.01.2020 20:07
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 20:50

Son dakika haberi: Başkanı Trump'tan flaş açıklaması!

Son dakika haberine göre Başkanı , " bizi vurdu ama hiçbir zarar görmedik. Süleymani çok daha önceden öldürülmeliydi. Yaptırımların sürmesi İran'a bağlı." dedi. Trump, "İran, Tahran'da düşen uçağı yanlışlıkla düşürmüş olabilir. Uçak düştü ama hiç kanıt sunuılmadı, bu konuyla ilgili kötü bir hissiyatım var." ifadelerini kullandı.

Trump'tan flaş İran açıklaması!

Başkanı , "İran bizi vurdu ama hiçbir zarar görmedik. Süleymani çok daha önceden öldürülmeliydi. Yaptırımların sürmesi İran'a bağlı." dedi.

Öte yandan 'da düşen uçak ile ilgili konuşan Trump, "İran, Tahran'da düşen uçağı yanlışlıkla düşürmüş olabilir. Uçak düştü ama hiç kanıt sunuılmadı, bu konuyla ilgili kötü bir hissiyatım var." ifadelerini kullandı.

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