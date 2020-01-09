Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 09.01.2020 22:56
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 22:56

Nancy Pelosi açıkladı! 'a yönelik azil maddeleri yakında Senato'ya yollanacak

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Başkan 'ın azline yönelik iki maddeyi yakın bir zamanda Senato'ya yollayacaklarını söyledi.

Trump'a şok! Yakın bir zamanda...

Kongrenin, yarı yıl tatilinin ardından açılmasıyla Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump'ın azil süreci ve ile yaşanan gerginliğe ilişkin basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da azil sürecine ilişkin yargı prosedürlerini ve tanık listesini görmek istediklerini vurgulayan Pelosi, "Bu maddeleri sonsuza kadar bekletmeyeceğim. Hazır olduğumda yollayacağım ki bu yakın bir zamanda olacak." dedi.

Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik "görevi kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamış ancak dava dosyası yargılamanın yapılacağı Senato'ya gönderilmemişti.

"PROVOKATİF VE ORANTISIZ"
Pelosi, öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 'ın başkenti Bağdat'ta güçlerince öldürülmesi sonrası İran ile yaşanan gerginliğe de değindi.

Trump'ın saldırı talimatını "provokatif ve orantısız" olarak tanımlayan Pelosi, şunları söyledi:

"ABD yönetimi, İran'a karşı Amerikalıların hayatını tehlikeye sokan provokatif ve orantısız bir hava saldırısı gerçekleştirdi ve bunu Kongre'ye danışmadan yaptı. Yönetimin Kongreye danışmak gibi bir sorumluluğu var. Kongre üyeleri, yönetimin İran'a yönelik düşmansı tavırları ve ileriye dönük strateji eksikliği konusunda ciddi ve acil endişelere sahip."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriNancy Pelosi açıkladı! Donald Trump'a yönelik azil maddeleri yakında Senato'ya yollanacak
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri