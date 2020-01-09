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i sarsan karar! Elveda Buckingham

'de ve eşi 'ın ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacaklarını bildirdi. Çift, "Mali açıdan bağımsız olmak için çalışmayı planlıyoruz. ve 'da geçirmek istiyoruz" dedi.

İngiltere'de ve eşi 'ın ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacaklarını bildirdi. Çift, "Mali açıdan bağımsız olmak için çalışmayı planlıyoruz. Zamanımızı ve 'da geçirmek istiyoruz" dedi. 6. sırada yer alan Harry'nin aldığı bu kararın taht sıralaması konusunda nasıl bir etkisi olacağı henüz belli değil.


Kralice 2. Elizabeth'in karara ne tepki vereceği merak konusu.


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