İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan'ın Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacaklarını bildirdi. Çift, "Mali açıdan bağımsız olmak için çalışmayı planlıyoruz. Zamanımızı İngiltere ve Kuzey Amerika'da geçirmek istiyoruz" dedi. 6. sırada yer alan Harry'nin aldığı bu kararın taht sıralaması konusunda nasıl bir etkisi olacağı henüz belli değil.
Kralice 2. Elizabeth'in karara ne tepki vereceği merak konusu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.