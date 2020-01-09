

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Hacızade, General Kasım Süleymani ve beraberindekilerin ABD tarafından öldürülmesini hatırlatarak, "İran askerlerinin kan bedeli, ülke lideri Ali Hamaney'in belirttiği gibi ABD'nin bölgeden tamamen çıkmasıdır." dedi.

Süleymani'nin öldürülmesinin "bölge ve dünyada yeni gelişmelerin başlangıcı" olduğunu öne süren Hacızade, "ABD hava üssüne atılan füzeler, ABD'nin bölgeden çıkartılma sürecinin başlangıcıdır. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD üslerine tek bir kurşun bile sıkılmadı. Karşılık verilmesi beklenen bir durumdu. Kendimizi savaşa hazır hale getirmiştik. Sonraki adımlarımız daha geniş bir alanda ve daha sert olacaktı. Onların (ABD) kaçınmasıyla savaş olmadı." diye konuştu.





Hacızade, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD üssüne füze atışı sonrası düşmanın saldırmasını bekliyorduk. Bu nedenle kendimizi kapsamlı bir savaş için hazırlamıştık. Süleymani'ye yapılan saldırının hemen sonrasında bu saldırının hangi üsten yapıldığını tespit ettik. Önce Taci Üssü'nü ele aldık. Ama sonra daha stratejik ve önemli konumdaki Ayn el-Esed Üssü'nü hedef olarak seçtik. ABD'nin Irak'taki en büyük askeri üssü Ayn el-Esed'in komuta merkezi, askeri araçları, helikopter ve uçuş pistlerini hedef aldık."

"BİRİLERİNİ VURMA PEŞİNDE DEĞİLDİK"

ABD'nin adımlarına göre ikinci saldırı dalgasının Irak'taki veya diğer bölgelerdeki üslerin hedef alınması olarak planlandığını dile getiren Hacızade, "Ayn el-Esed en büyük üs olmasının yanı sıra İran'a en uzak üs. Bu operasyonda Fatih-313'ten Kıyam füzelerine kadar bir dizi füze kullanıldı." dedi.

Hacızade, "ABD askerlerinin koğuş ve yaşam alanlarını vurabilirdik. Fakat birilerini vurma peşinde değildik. Komuta merkezi ve askeri araçları vurmayı planlamıştık." ifadelerini kullandı.

"DİRENİŞ GÜÇLERİ BÖLGEDE YENİDEN YAPILANIYOR" İDDİASI

Üsse saldırının ardından ABD ordusunun uçakla, Ürdün ve İsrail'e 9 yaralı taşıdığını öne süren Hacızade, şunları kaydetti:

"ABD halkına sesleniyorum. Son operasyonlardan ders alsınlar. Yöneticilerine baskı yapsınlar. Bu bölgeden en az zararla bir an önce gitsinler. Sadece Irak'tan değil, Afganistan ve Arap ülkelerinden de gitsinler.



DAHA FAZLA ZARAR VE PERİŞANLIKLA GİDERSİNİZ

Benden duymuş olmayın, bölgede direniş güçleri var ve yeni yapılanmalar gerçekleşiyor. Şimdi gitmezseniz, sonra daha fazla zarar ve perişanlıkla gidersiniz."

Hacızade'nin konuşmasını yaptığı kürsünün arkasında, İran bayrağının yanı sıra İran'ın bölgedeki uzantıları olan "Lübnan Hizbullahı, Irak'taki Haşdi Şabi ve Hizbullah Tugayları ve Suriye'deki savaşta rejimle hareket eden Afganlardan oluşan Fatımiyyun ve Pakistanlılardan müteşekkil Zeynebiyyun Tugaylarının flamaları"nın bulunması dikkati çekti.