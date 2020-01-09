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  • 09.01.2020 13:00
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 13:04

Dini Lideri Hamaney yayınladı! Trump'la alay etti

Hamaney’nin , 'taki üslerine düzenlenen füze saldırısından sonra ABD Başkanı 'ın yüzüne atılan ‘güçlü’ ve ‘kanlı ’ ifadesini içeren bir fotoğraf yayınladı. Sitenin, fotoğrafı Çarşamba günü Irak'taki Amerikan kuvvetlerinin iki üssüne düzünlenen İran füze saldırısının ardından yayınlanması dikkat çekti.

Hamaney yayınladı! Trump'la alay etti

Hamaney'nin , Başkanı 'ın yüzüne atılan 'güçlü' ve 'kanlı tokat' ifadesini içeren bir fotoğraf yayınladı.

Sitenin, fotoğrafı Çarşamba günü 'taki Amerikan kuvvetlerinin iki üssüne düzünlenen İran füze saldırısının ardından yayınlanması dikkat çekti.

Yayınlanan Trump'ın yüzüne atılan kanlı ' fotoğrafının altına Amerika'nın Süleymani'yi 'terörist' olarak göstermeye çalıştığı belirterek; Süleymani suikastının 'yanlış' ve 'haksız' olduğu ileri sürüldü. İran halkının, Süleymani suikastına gerçekleştiren ABD'ye karşı büyük tepki gösterdiği hatırlatıldı.

Yine kanlı fotoğrafın altına İran Dini Lideri Hamaney'in açıklamaları verildi. "Amerika bölgeye savaş, anlaşmazlık ve yıkım getirdi ve bölge ülkeleri ile seçilmiş hükümetleri ve halkı, Amerikan varlığını reddetti" diyen Hamaney, "Bugün şafak vakti Amerikalılara ağır bir darbe indirdik, ancak Süleymani'nin intikamı başka bir konudur. Askeri harekat yeterli değildir ve bölgedeki Amerikan varlığı sona ermelidir" İfadesini kullandı.

Hamaney, İranlıların, düşman saldırılarına karşı tüm siyasi, askeri, güvenlik ve ekonomik seviyelerde güçlü olmaları gerektiğini vurguladı.

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