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Havada dehşet | 176 ölü

İran Tahran'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 06.18'de yere çakıldı. Kazada 9'u mürettabat olmak üzere 11'i Ukrayna, 10'u İsveç, 82'si İran, 63'ü Kanada, 4'ü Afganistan, 3'ü Alman ve 3'ü de İngiliz 176 kişi hayatını kaybetti.

Havada dehşet
İran Tahran'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 06.18'de yere çakıldı. Kazada 9'u mürettabat olmak üzere 11'i Ukrayna, 10'u İsveç, 82'si İran, 63'ü Kanada, 4'ü Afganistan, 3'ü Alman ve 3'ü de İngiliz 176 kişi hayatını kaybetti. Uçağın alev topu halinde düştüğü açıklandı. Kara kutunun Boeing'e teslim edilmeyeceği bildirildi. Uçağın neden düştüğü araştırılıyor.

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