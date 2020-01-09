Avustralya'da orman yangınları o kadar korkunç bir hal aldı ki dumanların Şili ve Arjantin'den göründüğü belirtildi. 28 kişinin can verdiği, 500 milyon hayvanın telef olduğu yangınların maddi hasarı da korkunç boyutta.
5 milyar dolarlık maddi hasarın olduğunu belirten yetkililer, yangınların en az 3 ay daha kontrol altına alınamayacağını açıkladı.
Efsane tenisçiler Roger Federer, Serena Williams ve Rafael Nadal, Avustralya'daki yangınlardan mağdur olanlara yardım amacıyla kurulan fona destek için gösteri maçı yapacaklarını açıkladı.
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Bushfire'ın Güney Avustralya'daki Kanguru Adası üzerindeki etkisini iki inanılmaz fotoğraf gösterdi.
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Flinders Chase Milli Parkı'ndaki dolambaçlı bir yolun iki fotoğrafı paylaşıldı.
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