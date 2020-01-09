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'da korkunç tablo! ların 34 ay daha kontrol altına alınamayacağı açıklandı

'da orman ları o kadar korkunç bir hal aldı ki dumanların Şili ve Arjantin'den göründüğü belirtildi. 28 kişinin can verdiği, 500 milyon hayvanın telef olduğu yangınların maddi hasarı da korkunç boyutta. 5 milyar dolarlık maddi hasarın olduğunu belirten yetkililer, yangınların en az 3 ay daha kontrol altına alınamayacağını açıkladı.

Avustralya'da orman ları o kadar korkunç bir hal aldı ki dumanların Şili ve Arjantin'den göründüğü belirtildi. 28 kişinin can verdiği, 500 milyon hayvanın telef olduğu yangınların maddi hasarı da korkunç boyutta.

5 milyar dolarlık maddi hasarın olduğunu belirten yetkililer, yangınların en az 3 ay daha kontrol altına alınamayacağını açıkladı.

Efsane tenisçiler Roger Federer, ve , 'daki yangınlardan mağdur olanlara yardım amacıyla kurulan fona destek için gösteri maçı yapacaklarını açıkladı.


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Bushfire'ın Güney Avustralya'daki Kanguru Adası üzerindeki etkisini iki inanılmaz fotoğraf gösterdi.


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