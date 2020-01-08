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  • 08.01.2020 15:51
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 15:51

Son dakika: Uçağın iniş takımlarında 10 yaşında bir çocuk ölü bulundu

Son dakika haberine göre Fildişi Sahilleri'ndeki Abidjan şehrinden 'e giden uçağın iniş takımlarında 10 yaşındaki bir çocuk ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uçağın iniş takımlarında ölü çocuk bulundu!

havalimanında Abidjan'dan Paris'e gelen uçağın iniş takımlarında 10 yaşlarında olduğu düşünülen bir çocuğun cansız bedeni bulundu.

trajik olayı doğrulayarak, dün akşam Abidjan'dan kalkan uçağın sabah saatlerinde Paris Charles de Gaulle havalimanına indiğini, uçağın iniş takımlarında, saklanmış 10 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Son yıllarda 'dan çok sayıda iniş takımlarına gizlice binip orada donarak ya da ezilerek hayatını kaybeden genç var.

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