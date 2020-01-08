Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 08.01.2020 10:25
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 10:53

Son dakika: 'de hükümet binaları yakınlarında büyük patlama!

Gelen son dakika haberine göre ’nin başkenti Mogadişu’da hükümet binalarının yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, ölü ve yaralı sayısı netlik kazanmadı.

Somali'de büyük patlama!

'nin başkenti Mogadişu'da meclis binası yakınlarındaki kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Meclis binası ve bakanlıkların yer aldığı Sayidka bölgesindeki güvenlik kontrol noktasını hedef alan saldırıda ölü ve yaralı sayısı netlik kazanmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlamadan sonra bazı araçların yandığı ve olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği görüldü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Somali'de hükümet binaları yakınlarında büyük patlama!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri