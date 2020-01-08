Libya UMH Başkanı Serrac Türkiye ve Libya arasında yapılan mutabakata ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Serrac, "Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı yapma hakkımız var." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Serrac, "Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı yapma hakkımız var." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.