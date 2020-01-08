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  • 08.01.2020 18:58
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 19:01

Son dakika: Başkanı 'dan flaş açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkanı Türkiye ve Libya arasında yapılan mutabakata ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Serrac, "Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı yapma hakkımız var." ifadelerini kullandı.

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