Kanada'nın Ottawa kenti, 8 Ocak sabahına silah sesleriyle uyandı. Şehir merkezindeki Gilmour Street'te sabah 07.30 sularında silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel medya, polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde çok sayıda yaralı olduğunu bildiriyor. Hastaneye taşınan yaralılardan üçünün durumu ciddi.

Polis, şehir sakinlerinden olay yerinden uzak durmalarını istiyor.

Silahlı saldırının gerçekleştiği noktanın Parlamento Tepesi'ne uzaklığı, bir kilometreden az.