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  • 08.01.2020 18:10
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 18:11

haberi: 'da ! Çok sayıda yaralı var

haberine göre Ottawa kentinde sabah 07.30 sularında ateş açıldığı ve şehir merkezinde çok sayıda insanın yaralandığı bildiriliyor. Polis, şehir sakinlerinden olay yerinden uzak durmalarını istiyor.

Kanada'da silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

'nın Ottawa kenti, 8 Ocak sabahına silah sesleriyle uyandı. Şehir merkezindeki Gilmour Street'te sabah 07.30 sularında düzenlendi.

Yerel medya, polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde çok sayıda yaralı olduğunu bildiriyor. Hastaneye taşınan yaralılardan üçünün durumu ciddi.

Polis, şehir sakinlerinden olay yerinden uzak durmalarını istiyor.

Silahlı saldırının gerçekleştiği noktanın Parlamento Tepesi'ne uzaklığı, bir kilometreden az.

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