ABD'nin drone ile öldürdüğü İranlı Kasım Süleymani'nin cenazesi, dün memleketi olan Kirman'a ulaştı. Süleymani'yi uğurlamak için gelen yüz binlerce kişi, törende izdihama neden oldu. İnsanlar birbirini ezdi. 56 kişi öldü, 213 kişi de yaralandı. Ertelenen Süleymani'nin defin işlemi tekrar başladı. İranlı komutan, toprağa verildi.
BU arada İran Meclisi, Ali Hamaney'in talimatıyla, Kudüs Gücü'nün bütçesini 200 milyon avro artırdı. Meclis ayrıca ABD'nin tüm komutanları ve Pentagon'un yetkililerini terörist ilan etti. Pentagon'un ise Hint Okyanusu'ndaki Deigo Garcia Adası'na 6 B-52 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği iddia edildi.
IRAK-ÇİN ANLAŞMASI
Irak, Çin ile geçen yıl yaptıkları anlaşmayı hatırlatarak ülkedeki ABD askerlerinin gönderileceğini açıkladı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD askerlerinin Irak'tan çekilmeyeceğini bildirdi.
Kasım Süleymani
Binlerce kişi, çıkan izdihamda birbirinin üzerinden geçti.
BU arada İran Meclisi, Ali Hamaney'in talimatıyla, Kudüs Gücü'nün bütçesini 200 milyon avro artırdı. Meclis ayrıca ABD'nin tüm komutanları ve Pentagon'un yetkililerini terörist ilan etti. Pentagon'un ise Hint Okyanusu'ndaki Deigo Garcia Adası'na 6 B-52 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği iddia edildi.
IRAK-ÇİN ANLAŞMASI
Irak, Çin ile geçen yıl yaptıkları anlaşmayı hatırlatarak ülkedeki ABD askerlerinin gönderileceğini açıkladı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD askerlerinin Irak'tan çekilmeyeceğini bildirdi.
Kasım Süleymani
Binlerce kişi, çıkan izdihamda birbirinin üzerinden geçti.
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