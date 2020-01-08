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  • 09.01.2020 04:19
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 04:19

ve arasında yeni bir şifre kırma krizi!

’de () ile teknoloji şirketi  arasında yeni bir şifre kırma tartışmasının gündeme geldiği bildirildi. Apple’ın 2014’te telefonlara şifreleme sistemi getirmesi, erişim isteyen FBI ile arasında tartışmalara neden olmuş, FBI Apple’ı ‘suçlulara güvenli bir alan açmakla’ eleştirmişti.

FBI ve Apple arasında 'şifre' krizi!

'de () ile teknoloji şirketi arasında yeni bir şifre kırma tartışmasının gündeme geldiği bildirildi.

'ın haberine göre FBI, Apple'dan, geçen ay Florida'daki Pensacola donanma hava üssünde meydana gelen 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda zanlıya ait iki 'nun şifrelerini kırmasını istediği kaydedildi.

Teknoloji şirketine gönderdiği mektupta FBI, saldırının zanlısı Suudi Hava Kuvvetlerine bağlı 21 yaşındaki Teğmen Mohammed Şamran'ın telefonlarına erişim sağlanamadığını iletti.

Apple'den yapılan açıklamada, mahkeme kararı ile bulut sistemindeki bilgilerin güvenlik güçleriyle paylaşabileceği, kullanıcıların telefonlarına yüklediği verilere ise Apple'ın da erişiminin olmadığı aktarıldı.

Apple, iPhone'un kendi hafızasındaki bilgilere erişim sağlamak için sistemde 'arka kapı' oluşturmaları gerektiğine işaret ederek, bunun da kullanıcı gizliliği ve siber güvenlik için tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini savundu.

FBI İLE APPLE ARASINDAKİ VERİ ERİŞİM TARTIŞMASI
Apple'ın 2014'te telefonlara şifreleme sistemi getirmesi, erişim isteyen FBI ile arasında tartışmalara neden olmuş, FBI Apple'ı 'suçlulara güvenli bir alan açmakla' eleştirmişti.

Özellikle, Aralık 2015'te Kaliforniya San Bernardino'da düzenlenen 14 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı silahlı terör saldırısı sonrası FBI, güvenlik güçleri tarafından öldürülen Seyid Rıdvan Faruk'a ait iPhone'a Apple üzerinden erişim sağlama talebi ülkede tartışma başlatmıştı.

FBI, Apple'dan söz konusu iPhone'un şifresinin kırılmasıyla ilgili yardım talep etmiş, Apple bu eylemin dünya genelindeki bütün iPhone telefonları ve kullanıcıları için gizlilik haklarının ihlali anlamına geleceği gerekçesiyle talebi reddetmişti.

Apple'ın üst yöneticisi , "iPhone'a erişim için kurulacak arka kapı sisteminin bir kez kullanılacağı öneriliyor ama bu doğru değil. Eğer bu bir kez kurulursa, birçok cihazda tekrar tekrar kullanılabilir." diyerek, endişelerini paylaşmıştı.

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