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  • 08.01.2020 20:55
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 21:00

Başkan Erdoğan'dan '' paylaşımı

Başkan , Twitter hesabı üzerinden projesine ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, TürkAkım projesinin yeni dönemin sembol eserlerinden biri olacağını belirterek, "Hedefimiz, ülkemizi küresel enerji merkezlerinden biri haline getirmektir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan 'TürkAkım' paylaşımı

Başkan , Twitter hesabı üzerinden projesine ilişkin paylaşımda bulundu.

İletisinde projenin haritasının yer aldığı bir de infografik paylaşan Erdoğan, şunları aktardı:

"Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki enerji haritası bağlamında tarihi nitelikte bir projedir. Türkiye olarak son yıllardaki yatırımlarımızla kendimizle birlikte bölge coğrafyası için de önemli bir doğal gaz arz kapasitesi ve ticaret merkezi oluşturacak altyapıya kavuştuk. Yeni arz kaynaklarının ortaya çıkarılması ve mevcut rezervlerin geliştirilmesi doğrultusunda kara ve denizde hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerinin artırılması için çalışmalar yürütüyoruz. Hedefimiz ülkemizi küresel enerji merkezlerinden biri haline getirmektir. Sahip olduğumuz potansiyeli tam manasıyla harekete geçirdiğimizde ortaya çıkacak, katma değerden tüm bölgenin istifade edeceğine inanıyoruz."

Erdoğan paylaşımında ayrıca projenin teknik detayları hakkında bilgiler de yer verdi.

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