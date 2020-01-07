Yunanistan'ı korku sardı! Türkiye İsrail'le anlaşır mı?

Türkiye'nin 450 km güneyindeki Libya ile imzaladığı 2 antlaşmadan duyduğu rahatsızlığı her fırsatta gösteren Yunanistan basınının en büyük rahatsızlığı Ankara'nın İsraille de benzer bir anlaşma yapabilme ihtimali.

Libya'nın batısını ve başkenti Trablus'u elinde bulunduran ulusal hükümet ile Türkiye arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan "Güvenlik ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası", en çok Ege Denizi'ni paylaştığımız Yunanistan'da büyük rahatsızlık yaratmıştı.

Antlaşmaların hiçbir hukuki zemine dayanmadığını ileri süren Yunanistan basını, Ankara'nın taktiğini hileli olarak nitelendirmeyi sürdürüyor. Yunanistan'ın savunma sanayi ve dış politika internet sitesi Pentapostagma ise geçtiğimiz gün ilginç bir yoruma yer verdi.

Pentapostagma, antlaşmaların temelini oluşturan tezleri 2010 yılında dile getiren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı'dan alıntılar yaparak İsrail'le de aynı antlaşmaların yapılabileceğini ileri sürdü.

Haber sitesi Tümamiral Yaycı'nın, "Libya ile anlaşma, onu karakterize eden gerçekçilik ve cesaret nedeniyle uygulandı. Ankara, İsrail ile aynı deniz sınırı anlaşmasına mümkün olan en kısa zamanda devam etmeli. Bu Türkiye'nin bir sonraki adımı" sözlerini de okuyucularına örnek gösterdi.

YENİ OSMANLICILIK PLANLARI VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Pentapostagma, İsrail ile bu yönde bir anlaşmanın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 8-9-11-12 parsellerindeki enerji arayışına zarar vereceğini savundu.

Sitedeki yazıda, "Tel Aviv, Ankara ile işbirliği yaparsa Türkiye İsrail yakınlaşabilir. Bu sorun 2010'dan beri bir Türk amiral tarafından analiz edildi ve önerildi. Ankara Doğu Akdeniz'in ikiye bölünmesini istiyor, Türkiye-İsrail münhasır ekonomik bölge anlaşması önererek üçlü ekseni zayıflatmaya çalışıyor. Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrısın haklarını azaltmaya çalışan Türkiye, her aşamada yeni Osmanlıcılık planlarını da ilerletiyor. Yunanistan'ın müttefiki İsrail'le imzaladığı Eastmed projesinden sonra Erdoğan, Libya modelini tekrar hayata geçirmeye çalışıyor. Bu kapsamda Doğu Akdeniz'i ikiye bölerek, enerji kaynaklarını paylaşma konusunda sunduğu teklifle bölgede kendi hayallerine engel olacak ülkeleri yanına çekmeye çalışıyor" denildi.

KKTC'DE ÜS RAHATSIZLIĞI

Pentapostagma, "Türk Tümamiral Libya'yla yapılan anlaşmanın cesaretle ve gerçekçilikle yapılmış bir anlaşma olduğunu söyleyerek, Ankara'nın kışkırtıcı tezlerini tekrarladı. Arkasından Cihat Yaycı, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmanın aynı şartlarda geçerli olacak şekilde İsrail'le yapılması gerektiğini, bunun Türkiye'nin bir sonraki hamlesi olacağını söyledi." ifadesini kullandı.

İnternet sitesi diğer yandan KKTC'nin Geçitkale mevkiinde kurulan ve İHA ile SİHA'ların merkezi olan deniz ve hava üssüne değinirken, "Bu açıkça sadece Kıbrıs'ın değil İsrail ve Mısır'ın da aleyhine olacak bir gelişme. Türkler enerji oyununu bahane göstererek bu üsleri kurmaya çalışıyorlar" yorumunu yaptı.

DENİZDEN KOMŞU OLURLAR

Bu anlaşmanın gerçekleşmesi için Kıbrıs'ın egemenlik haklarında bulunan alanların İsrail'e ait olduğunu, eğer İsrail Türkiye ile anlaşma imzalarsa 8, 9, 11 ve 12 parseller sayesinde Türkiye ile denizden komşu olacağını yazan Yunan savunma ve dış politika sitesi Pentapostagma, "Eğer İsrail Türkiye'yle anlaşma imzalarsa, bugün Kıbrıs'ın egemenlik alanında bulunan birçok parsel İsrail'e ait olacak ve Kıbrıs buralardan mahrum kalacak" dedi.