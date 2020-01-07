Tarihçi Pandora Mather- Lees, zenginlerin paha biçilmez eserlerini inceledi. Da Vinci, Van Gogh gibi ressamların tablolarını temizledi. Yılda 1 milyon sterlin gelir elde etti.
- Dünya
- 07.01.2020
- Gazete
Tablo temizleyerek 1 milyon sterlin kazandı
Tarihçi Pandora Mather- Lees, zenginlerin paha biçilmez eserlerini inceledi. Da Vinci, Van Gogh gibi ressamların tablolarını temizledi. Yılda 1 milyon sterlin gelir elde etti.
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