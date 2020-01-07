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  • 07.01.2020 21:32
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 21:32

Son dakika: Bakanlığı, Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, 'nin öldürülmesiyle ilgili İngiliz yetkililerin yaptığı açıklamalar nedeniyle Bakanlığına çağrıldı.

İran'dan flaş İngiltere hamlesi

Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tahran yönetiminin İngiliz yetkililerin yaptığı açıklamaları kınadığı ve bu yöndeki protesto notasının Macaire'e iletildiği belirtildi.

Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada, "Bölgede yıkıcı, istikrarsızlaştırıcı eylemlerden sorumlu olan, binlerce masum sivil ve Batılı personelin ölümünde payı olan Süleymani, tüm çıkarlarımız için tehdit oluşturuyordu. Ölümüne ağlamayacağız. Ancak misilleme çağrılarının daha fazla şiddete yol açacağı aşikardır ve bu kimsenin çıkarına değildir." ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da Süleymani'nin "bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve Batılı güçlere saldırmak için milisleri kullandığını" söylemişti. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace de bugün yaptığı açıklamada, "İran'ın tahripkar cinayetlerine karşı sabır sona ermiştir." demişti.

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