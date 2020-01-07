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  • 08.01.2020 03:34
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 03:34

Son dakika haberi! : Trump, üslerine saldırıları yakından takip ediyor

Sözcüsü Stephanie Grisham, 'taki üslerine saldırı konusunda Başkan 'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıkladı.

Beyaz Saray'dan saldırılara ilişkin ilk açıklama
"'taki tesislerine yönelik saldırı haberlerinin farkındayız. Başkan konuyla ilgili bilgilendirildi, durumu yakından takip ediyor ve ulusal güvenlik ekibiyle temas halinde"

Sözcüsü Stephanie Grisham, Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Başkan 'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, 'ın Irak'taki bir Amerikan üssüne füzelerle saldırı düzenlediği haberlerinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Grisham, açıklamasında, "Irak'taki ABD tesislerine yönelik saldırı haberlerinin farkındayız. Başkan konuyla ilgili bilgilendirildi, durumu yakından takip ediyor ve ulusal güvenlik ekibiyle temas halinde." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin "intikam operasyonu" kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti.

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