Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 07.01.2020 10:02
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 10:02

Son dakika: ’da 6.2 büyüklüğünde ! Yetkililer uyarısında bulundu

Son dakika haberi... ’da 6.2 büyüklüğünde meydana geldi. , ülkenin kuzeyindeki bölgelerde yoğun hissedildi. Yetkililer uyarısında bulundu.

O ülkede 6.2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı
'da Ricther ölçeğine göre 6.2 büyüklüğünde meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin merkezi üssünün Sinabang şehri olduğunu duyurdu.

nın, ülkenin kuzeyindeki Açe ve bölgesinde yoğun olarak hissedildiği belirtildi. Yetkililer uyarısında bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Endonezya’da 6.2 büyüklüğünde deprem! Yetkililer tsunami uyarısında bulundu
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri