Son dakika haberine göre ABD Savunma Bakanı Mark Esper ABD'nin suikastı sonucu öldürülen Süleymani'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Esper, 'Süleymani ABD üslerine saldırı hazırlığındaydı.' dedi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ABD'nin suikastı sonucu öldürülen Süleymani'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Esper, 'Süleymani ABD üslerine saldırı hazırlığındaydı.' dedi. Ayrıntılar geliyor... Süleymani suikastının arkasındaki isim ortaya çıktı! Trump'a baskı yapmış Son dakika: İran Meclisi'nden flaş ABD kararı! Terörist ilan ettiler General Süleymani'nin ölümünde flaş ABD ajanı detayı! 36 saat boyunca... Süleymani suikastının ardından çarpıcı yorum: ABD zayıf halkayı seçti!
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