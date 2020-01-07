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  • 07.01.2020 21:35
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 21:42

Son dakika: 'den flaş açıklaması: ABD üslerine saldırı hazırlığındaydı

Son dakika haberine göre ABD'nin suikastı sonucu öldürülen 'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Esper, "Süleymani ABD üslerine saldırı hazırlığındaydı." dedi.

ABD'den flaş Süleymani açıklaması

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