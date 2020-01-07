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  • 07.01.2020 18:08
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 18:22

lideri Putin, 'de 'le görüştü

Devlet Başkanı 'in, 'da Beşşar ile görüştüğü bildirildi. Kremlin'den yapılan açıklamada "İki lider, ülkenin çeşitli bölgelerindeki duruma ilişkin askeri raporları dinledi." denildi. Putin'in yarın TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere İstanbul'a geleceği ve Başkan Erdoğan ile ve Libya konusunu ele alacağı biliniyor.

Suriye'de dikkat çeken buluşma

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in 'a gittiğini söyledi.

Putin'in 'deki Rus birliklerinin komuta merkezini ziyaret ettiğini belirten Peskov, "Komuta merkezinde Putin'i Esed karşıladı. İki lider, ülkenin çeşitli bölgelerindeki duruma ilişkin askeri raporları dinledi." dedi.

Ziyarette heyetlerarası görüşmelerin de yapıldığını ifade eden Peskov, "Putin, Esed'le görüşmesinde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik önemli mesafe kat edildiğini belirtti. Putin ayrıca Şam sokaklarında hayatın normale döndüğünün çıplak gözle görülebildiğini söyledi." diye konuştu.

Peskov, Putin'in Suriye'de bazı noktalara da ziyaret düzenleyeceğini sözlerine ekledi.

PUTİN YARIN TÜRKİYE'DE OLACAK
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere yarın İstanbul'a çalışma ziyaretinde bulunacağı kaydedildi.

İki liderin bir araya geleceği belirtilen açıklamada, "Görüşmelerde Rus-Türk iş birliğinin daha da geliştirilmesi, Suriye ve Libya'daki durum dahil uluslararası güncel sorunların müzakere edilmesi planlanıyor." ifadesi kullanıldı.

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