İran'ın Irak'ta bulunan en üst düzey komutanı olarak tanınan ve ayrıca İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri olan Ali Şamkani, ülkesinin misilleme olarak 13 intikam planı hazırladığını duyurdu.

Şamkani yaptığı açıklamada, "Amerikalılar şunu bilmeli ki saldırıdan bu yana 13 intikam senaryosu hazırlandı. Bu senaryoların en güçsüzü bile Amerikalılar için tarihi bir kabus olacak" ifadelerini kullandı.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.



Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.



Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.