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  • 07.01.2020 12:14
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 12:26

resmen duyurdu! için 13 intikam planı hazırlandı

meclisinde alınan kararla, 'nin tüm komutanları ve yetkilileri terörist ilan edildi. Reuters'tan gelen son dakika bilgiye göre İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri olan ,13 intikam senaryosunun hazır olduğunu duyurdu.

İran resmen duyurdu! 13 intikam planı hazırlandı

'ın 'ta bulunan en üst düzey komutanı olarak tanınan ve ayrıca İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri olan , ülkesinin misilleme olarak 13 intikam planı hazırladığını duyurdu.

Şamkani yaptığı açıklamada, "Amerikalılar şunu bilmeli ki saldırıdan bu yana 13 intikam senaryosu hazırlandı. Bu senaryoların en güçsüzü bile Amerikalılar için tarihi bir kabus olacak" ifadelerini kullandı.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
(), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran lideri , olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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