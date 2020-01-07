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'da korkunç bilanço! 23 kişi öldü, 480 milyon hayvan telef oldu

'da haftalardır etkisini gösteren büyük felaketlere neden olmaya devam ederken, yeni tehditler de oluşturuyor. Ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alan alevler nedeniyle üç eyalette evlerin boşaltılması istendi. Şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında, 480 milyon hayvan da telef oldu.

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