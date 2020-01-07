Son yılların en büyük facialarından biri Avustralya'da yaşanıyor... Eylül'den bu yana ülkeyi esir alan yangınlar nedeniyle 500 milyona yakın hayvan ve 23 insan hayatını kaybetti. Orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınların korkutucu boyutu NASA tarafından paylaşıldı.