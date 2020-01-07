Avustralya'da haftalardır etkisini gösteren yangın büyük felaketlere neden olmaya devam ederken, yeni tehditler de oluşturuyor. Ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alan alevler nedeniyle üç eyalette evlerin boşaltılması istendi.
Şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında, 480 milyon hayvan da telef oldu.
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