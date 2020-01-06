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  • 06.01.2020 12:28
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 12:35

Süleymani ile yüz yüze görüşen Amerikalı ajan: Yüzde 20'sini o öldürdü

2004 yılında lı yetkililer ABD ve arasında müzakerelere aracılık yaparken ile yüz yüze görüşen Irak Harekâtı Ekibi’nin ikinci ismi , Süleymani hakkındaki izlenimlerini son 7 yılda verdiği ender mülakatlarla anlattı. İşte dünyanın merak ettiği görüşmeden çarpıcı bilgiler.

Yüzde 20'sini o öldürdü

ABD'nin suikastı sonucu öldürülen , dünya basınında ilk kez 2013 yılında Dexter Filkins'in dergisinde yayımladığı detaylı makale ile gündeme geldi. ABD'nin 2003 yılında 'ı işgal etmesini 'ın can düşmanı 'in devrilmesi için büyük bir fırsat olarak gören İran, o dönemde ABD ile işbirliğinin yollarını arıyordu.



İşte bu dönemde Kasım Süleymani'yi dünya kamuoyunda henüz kimse tanımazken görüşme gerçekleştiren yetkilisi , 2013 yılında New Yorker'ın makalesinde Süleymani için "O, bugün Ortadoğu'da görev yapan en büyük operasyonel güç ve onu kimse tanımıyor" ifadesini kullanmıştı.



Filkins'in Süleymani'yi tanıyan onlarca kişiyle konuşarak hazırladığı makalesindeki Maguire'nin bu sözleri o dönemde sadece bölgesel bir tanınmaya sahip Süleymani'nin dünya çapında ilgi çeken bir figüre dönüşmesine neden olmuştu. Maguire, Süleymani'yi diğer askeri figürlerden ayıran özelliğinin 'siyasi çevrelerle iletişim kurarak elindeki caydırıcı malzemeyi kullanabilen' bir isim olmasını gösteriyor. Dikkatleri Süleymani'ye çeken New Yorker'ın makalesinin başlığı Gölge Komutan (The Shadow Commander) idi.

YÜZDE 20'SİNİ O ÖLDÜRDÜ
Süleymani ile yüz yüze görüşen az sayıdaki ABD'li yetkililer arasında yer alan Maguire, ABD'nin Irak'ı işgalinin ardından İran'a yakın milislerle ABD arasındaki çatışmalar hakkında, "ABD'ye karşı tüm gücünü deniyor. Bizim ölülerimizin yüzde 20'si onun yaptığı eylemler nedeniyle hayatını kaybetti" demişti. 2019 yılında Süleymani'ye bağlı milis güçlerin Ortadoğu'nun hemen hemen her bölgesinde askeri başarılar elde etmesi hakkında konuşan eski CIA yetkilisi Maguire, İran'ın ve Süleymani'nin Irak'ta nüfuzunu artırmasının birincil gerekçesi olarak döneminde ABD Başkanı George W. Bush'un işgalden sonra Irak ordusunu tamamen feshetmesini gösteriyor. Maguire, "Bush yönetiminin Irak Ordusu'nu fesh etmesi ve Irak devlet kurumlarındaki Baas üyelerini drakonik bir şekilde tasfiye edilmesi kaosa ve sonunda İranlılara fırsat sunan bir isyana neden oldu. Süleymani ve Kudüs güçleri durumdan faydalanmasını bildi" ifadesini kullandı.

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