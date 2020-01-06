Rus rahibin lüks markalara olan düşkünlüğü başına iş aç

Rusya'da Vyaçeslav Baskakov isimli rahibin lüks markalara olan düşkünlüğü başına iş açtı. Instagram hesabından Gucci ve Louis Vuitton marka çanta, ayakkabı ve terlikleriyle poz veren Baskakov hakkında soruşturma açıldı. Takipçilerinden özür dileyen rahip, marka eşyaların kendisine ait olmadığını, fotoğrafları mağazada çektiğini açıkladı.
Rahibin aldığı ayakkabının değeri 4 bin TL'yi geçiyor.
Rahibin aldığı ayakkabının değeri 4 bin TL'yi geçiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.