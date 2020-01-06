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Rus rahibin lüks markalara olan düşkünlüğü başına iş aç

'da isimli rahibin lüks markalara olan düşkünlüğü başına iş açtı. Instagram hesabından ve marka çanta, ayakkabı ve terlikleriyle poz veren Baskakov hakkında soruşturma açıldı. Takipçilerinden özür dileyen rahip, marka eşyaların kendisine ait olmadığını, fotoğrafları mağazada çektiğini açıkladı.

'Gucci'mize gitti!
Rusya'da Vyaçeslav Baskakov isimli rahibin lüks markalara olan düşkünlüğü başına iş açtı. Instagram hesabından Gucci ve Louis Vuitton marka çanta, ayakkabı ve terlikleriyle poz veren Baskakov hakkında soruşturma açıldı. Takipçilerinden özür dileyen rahip, marka eşyaların kendisine ait olmadığını, fotoğrafları mağazada çektiğini açıkladı.



Rahibin aldığı ayakkabının değeri 4 bin TL'yi geçiyor.

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