Rus rahibin lüks markalara olan düşkünlüğü başına iş aç

isimli rahibin lüks markalara olandüşkünlüğü başına iş açtı. Instagramhesabındanmarka çanta, ayakkabı ve terlikleriyle pozveren Baskakov hakkında soruşturmaaçıldı. Takipçilerinden özür dileyen rahip,marka eşyaların kendisine ait olmadığını,fotoğrafları mağazada çektiğini açıkladı.Rahibin aldığı ayakkabının değeri 4 bin TL'yi geçiyor.