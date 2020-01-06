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  • 06.01.2020 21:40
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 22:00

'den Trump'ın "52 hedef" açıklamasına yanıt: 290 sayısını da hatırlasın

ve arasındaki gerilim her geçen gün tırmanıyor. İran Cumhurbaşkanı , "52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız" diyen Trump'a Twitter'dan yanıt verdi. Ruhani, "52 sayısına atıfta bulunanlar 290 sayısını da hatırlasın. Asla İran ulusunu tehdit etmeyin.” ifadelerini kullandı.

Ruhani'den Trump'ın 52 hedef açıklamasına yanıt!

'nin lı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından karşılıklı tehditleşmeler havada uçuştu.

Twitter'dan İran'a yönelik sert açıklamalar yapan ABD Başkanı 'a, İran Cumhurbaşkanı 'den yanıt geldi.

Ruhani, Trump'ın "52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor." açıklamasına yanıt verdi, "52 sayısına atıfta bulunanlar 290 sayısını da hatırlasın. Asla İran ulusunu tehdit etmeyin." ifadelerini kullandı.

290 SAYISI NE ANLAMA GELİYOR?
3 Temmuz 1988'de Bender Abbas-Dubai seferini yapan İran Havayollarına ait A-300 tipi Airbus yolcu uçağı, ABD savaş gemisinden fırlatlan füzenin isabet etmesi sonucu Hürmüz Boğazı'na düşmüştü. 655 sefer sayılı uçağındaki 16 mürettebat ve 66'sı çocuk 274 yolcu yaşamını yitirmişti.

Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan, uçağın çatışma sırasında ve uyarı ateşine uymadığı için yanlışlıkla düşürüldüğünü öne sürmüştü.

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