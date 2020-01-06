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'Para'sinek

 , yılın belli bir süresi kaldığı 'na temizlikçi aramaya başladı. Yıllık 14 bin 742 sterlin (115 bin TL) kazanacak personeli bulmak için ise ilginç bir teste imza attı: Temizlik görevlisi, işe kabul edilmeden önce bir odaya alınıyor. Adaydan, odadaki ölü sineği bulması isteniyor. Yalnızca 10 kişiden 5'i sineği fark ediyor. Yere eğilip sineği alan kişi ertesi gün işe başlıyor.

'Para'sinek
İngiltere , yılın belli bir süresi kaldığı Sandringham Sarayı'na temizlikçi aramaya başladı. Yıllık 14 bin 742 sterlin (115 bin TL) kazanacak personeli bulmak için ise ilginç bir teste imza attı: Temizlik görevlisi, işe kabul edilmeden önce bir odaya alınıyor. Adaydan, odadaki ölü sineği bulması isteniyor. Yalnızca 10 kişiden 5'i sineği fark ediyor. Yere eğilip sineği alan kişi ertesi gün işe başlıyor.

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