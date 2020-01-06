Osmanlı geri döndü İsrail'in en büyük gazetelerinden olan The Jerusalem Post, Türkiye'nin Libya hamlesini "Osmanlı geri döndü" başlığıyla yorumladı. Gazete, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giderek artan küresel hedefleri var. Türkiye zaten Trablus'a insansız hava araçları ve zırhlı araçlar gönderiyordu. Ama bölgedeki dengeleri bugüne kadar sarsmamışlardı" dedi.

İsrail'in en büyük gazetelerinden olan The Jerusalem Post, Türkiye'nin Libya hamlesini "Osmanlı geri döndü" başlığıyla yorumladı. Gazete, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giderek artan küresel hedefleri var. Türkiye zaten Trablus'a insansız hava araçları ve zırhlı araçlar gönderiyordu. Ama bölgedeki dengeleri bugüne kadar sarsmamışlardı" dedi. TÜM MANŞETLER