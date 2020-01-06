Bugünkü
Takvim

Osmanlı geri döndü

İsrail'in en büyük gazetelerinden olan The Jerusalem Post, Türkiye'nin Libya hamlesini "Osmanlı geri döndü" başlığıyla yorumladı. Gazete, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giderek artan küresel hedefleri var. Türkiye zaten Trablus'a insansız hava araçları ve zırhlı araçlar gönderiyordu. Ama bölgedeki dengeleri bugüne kadar sarsmamışlardı" dedi.

Osmanlı geri döndü
İsrail'in en büyük gazetelerinden olan The Jerusalem Post, Türkiye'nin Libya hamlesini "Osmanlı geri döndü" başlığıyla yorumladı. Gazete, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giderek artan küresel hedefleri var. Türkiye zaten Trablus'a insansız hava araçları ve zırhlı araçlar gönderiyordu. Ama bölgedeki dengeleri bugüne kadar sarsmamışlardı" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriOsmanlı geri döndü
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri