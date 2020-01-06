ABD Savunma Bakanı Mark Esper, sosyal medyada dolaşan ve ABD'nin Irak hükümetine Amerikan askerlerinin çekileceğini bildirdiğini iddia eden mektubu yalanlayarak, "Irak'tan çekilmiyoruz, çekilme planımız da yok. Mektubu inceliyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Esper, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Pentagon'da gazetecilerle bir araya geldi.



MEKTUBU ARAŞTIRIYORUZ

ABD'nin kuvvetlerini takviye etmek üzere bölgeye asker kaydırdığını aktaran Esper, sosyal medyada dolaşan mektupla ilgili, "Irak'tan çekilme ile ilgili herhangi bir karar söz konusu değil. Mektubun ne olduğunu bilmiyoruz, mektubu araştırıyoruz ancak çekilme ile ilgili bir karar veya planımız da yok." dedi.

Esper mektupla ilgili ayrıca, "Bölgede kuvvetlerimizi yeniden konumlandırıyoruz. Bunun ötesinde bu mektubu bir kez okudum. Mektubun gerçekliği hakkında size bir şey diyemem ama size şunu diyebilirim, mektup bizim pozisyonumuzla örtüşmüyor." yorumunu yaptı.





YANLIŞLIK OLMUŞ

Basın toplantısından kısa süre sonra Basın Ofisine geri gelen Genelkurmay Başkanı Mark Milley ise "Henüz şimdi CENTCOM Komutanı Orgeneral (Kenneth) McKenzie ile konuştum. 'Mektup tamamen imzasız, taslak ve yanlış ifadeler kullanılmış. Kuvvet hareketliliği konusunda bilgi vermek için Iraklı üst düzey yetkililere gönderilecekti. Yanlış kelimeler seçilmiş, yanlışlık olmuş' dedi." bilgisini paylaştı.

ABD'nin Irak Görev Gücü Komutanının Irak hükümetine bir mektup yazarak, Irak Parlamentosu ve Başbakanlığının talebi üzerine Irak'tan çekileceklerini bildirdiği iddia edilmişti.



REUTERS SON DAKİKA OLARAK GEÇTİ

ABD'nin Irak Görev Gücü Komutanı'nın Irak hükümetine bir mektup yazarak, DEAŞ'la mücadele koalisyonu askerlerinin Irak Parlamentosu ve Başbakanlığının talebi üzerine Irak'tan çekileceğini bildirdiği iddia edildi.

ABD'nin Irak Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral William H. Seely III adıyla sosyal medyaya sızan bir mektup gündemi değiştirdi.





ABD'li komutanın Bağdat Birleşik Müşterek Operasyonlar Komutanı Yardımcısı Abul Amir'e hitaben yazdığı iddia edilen mektupta, "Irak Cumhuriyeti'nin egemenliğine saygıyla ve Irak Parlamentosu ile Başbakan'ın talep ettiği üzere Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu kuvvetleri yerini önümüzdeki gün ve haftalarda çekilmek üzere değiştirecektir." deniliyor.

Mektupta çekilme sırasında CH-47 Chinook, UH 60 tipi helikopterlerin yanı sıra güvenlik amaçlı AH-64 Apache tipi helikopterlerin bölgedeki uçuşlarının yoğunlaşacağı belirtiliyor.

Mektupta ayrıca çekilme operasyonunun ABD'nin Irak'a ek asker getirdiği algısına yol açmaması için gece yapılacağının ifade edilmesi dikkati çekti. ABD'li general mektubunda, "Ayrılmamızı talep eden egemen kararınıza saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kısa sürede basında geniş yer bulan mektup, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından henüz teyit edilmedi.

Washington Post'un Beyrut muhabiri Liz Sly, Twitter'dan ABD'nin Iraklı yetkililere gönderdiği mektubu yayınladı.





IRAK, "YABANCI GÜÇLERİN ÜLKEDEN ÇIKARILMASI KARARINI" ABD BÜYÜKELÇİSİNE İLETTİ

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Abdulmehdi, Büyükelçi Tueller'i başkent Bağdat'taki ofisinde kabul etti. Görüşmede, gündemdeki meseleler ve Irak hükümetinin tutumuna ilişkin konular ele alındı.

Başbakan Abdulmehdi, Irak Meclisi'nin kararına uygun olarak yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi ve ABD ile ilişkilerin sağlam bir temele oturması için ortak çalışmanın gerekliliğini ifade etti.

Mevcut durumun ciddiyeti ve olası yansımalarına işaret eden Abdulmehdi, açık bir savaşa sürüklenilmesini engellemek için ülkesinin çok fazla çaba sarf ettiğini vurguladı.

Irak Başbakanı, ülkesinin ilişkilerinin; iş birliği, karşılıklı saygının yanı sıra güvenlik, istikrar ve ulusal egemenliği koruma esasına dayandığını kaydetti.

Irak Meclisi, dün ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde karar almıştı. Meclis, söz konusu kararın uygulanmasının yükümlülüğünü ise hükümete vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki göstererek, "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." demişti.