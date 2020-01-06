ABD'nin Irak Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral William H. Seely III adıyla sosyal medyaya sızan bir mektup gündemi değiştirdi.

ABD'li komutanın Bağdat Birleşik Müşterek Operasyonlar Komutanı Yardımcısı Abul Amir'e hitaben yazdığı iddia edilen mektupta, "Irak Cumhuriyeti'nin egemenliğine saygıyla ve Irak Parlamentosu ile Başbakan'ın talep ettiği üzere Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu kuvvetleri yerini önümüzdeki gün ve haftalarda çekilmek üzere değiştirecektir" ifadesi yer aldı.



Mektupta çekilme sırasında CH-47 Chinook, UH 60 tipi helikopterlerin yanı sıra güvenlik amaçlı AH-64 Apache tipi helikopterlerin bölgedeki uçuşlarının yoğunlaşacağı belirtiliyor.

Mektupta ayrıca çekilme operasyonunun ABD'nin Irak'a ek asker getirdiği algısına yol açmaması için gece yapılacağının ifade edilmesi dikkati çekti. ABD'li general mektubunda,ifadesini kullandı.

ABD: ÇEKİLMİYORUZ

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanlayarak, "Irak'tan çekilmiyoruz; çekilme planımız da yok." dedi.



KAFALARI KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de "Henüz şimdi CENTCOM Komutanı Orgeneral (Kenneth) McKenzie ile konuştum. 'Mektup tamamen imzasız, taslak ve yanlış ifadeler kullanılmış. Kuvvet hareketliliği konusunda bilgi vermek için Iraklı üst düzey yetkililere gönderilecekti. Yanlış kelimeler seçilmiş, yanlışlık olmuş' dedi" bilgisini paylaştı.



