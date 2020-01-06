Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 07.01.2020 01:23
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 01:23

'deki derin kavga bu kez sızdırılan mektupla patlak verdi!

Görev Gücü Komutanı’nın Irak hükümetine bir mektup yazarak, IŞİD’le mücadele koalisyonu askerlerinin Irak’tan çekileceğini bildirdiği iddia edildi. Ancak çok geçmeden Esper'in açıklamalarıyla ABD'nin Irak'taki varlığının devam edeceği bildirildi. Yaşanan bu gelişmeler ABD'deki derin kavganın ciddi bir biçimde devam ettiğini gözler önüne serdi.

ABD'deki kavga bu kez sızdırılan mektupla patlak verdi

'nin Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral William H. Seely III adıyla sosyal medyaya sızan bir mektup gündemi değiştirdi.

ABD'li komutanın Bağdat Birleşik Müşterek Operasyonlar Komutanı Yardımcısı Abul Amir'e hitaben yazdığı iddia edilen mektupta, "Irak Cumhuriyeti'nin egemenliğine saygıyla ve Irak Parlamentosu ile Başbakan'ın talep ettiği üzere Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu kuvvetleri yerini önümüzdeki gün ve haftalarda çekilmek üzere değiştirecektir" ifadesi yer aldı.

Mektupta çekilme sırasında CH-47 Chinook, UH 60 tipi helikopterlerin yanı sıra güvenlik amaçlı AH-64 Apache tipi helikopterlerin bölgedeki uçuşlarının yoğunlaşacağı belirtiliyor.

EGEMEN KARARA SAYGI DUYUYORUZ
Mektupta ayrıca çekilme operasyonunun ABD'nin Irak'a ek asker getirdiği algısına yol açmaması için gece yapılacağının ifade edilmesi dikkati çekti. ABD'li general mektubunda, "Ayrılmamızı talep eden egemen kararınıza saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

ABD: ÇEKİLMİYORUZ
ABD Mark Esper, Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanlayarak, "Irak'tan çekilmiyoruz; çekilme planımız da yok." dedi.

KAFALARI KARIŞTIRAN AÇIKLAMA
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de "Henüz şimdi CENTCOM Komutanı Orgeneral (Kenneth) McKenzie ile konuştum. 'Mektup tamamen imzasız, taslak ve yanlış ifadeler kullanılmış. Kuvvet hareketliliği konusunda bilgi vermek için Iraklı üst düzey yetkililere gönderilecekti. Yanlış kelimeler seçilmiş, yanlışlık olmuş' dedi" bilgisini paylaştı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriABD'deki derin kavga bu kez sızdırılan mektupla patlak verdi!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri