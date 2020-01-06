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  • 06.01.2020 21:42
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 21:42

dışişleri bakanları olağanüstü toplanacak

Avrupa Birliği () dışişleri bakanları, ve 'taki gelişmelerin ardından 10 Ocak'ta olağanüstü toplanma kararı aldı. Tahran yönetimi, Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerin askıya alındığı, uranyum zenginleştirme, depolama, araştırma ve geliştirmeyle ilgili hiçbir taahhüde uyulmayacağını açıklamıştı.

AB açıkladı! Olağanüstü toplanacaklar

Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter'dan yaptığı açıklamada, AB dışişleri bakanlarının cuma günü öğleden sonra ve 'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanacağını duyurdu.

Borrell, AB'nin bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için üzerine düşeni yapacağını ifade etti.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
ABD (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Öte yandan, Tahran yönetimi, Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerin askıya alındığı, uranyum zenginleştirme, depolama, araştırma ve geliştirmeyle ilgili hiçbir taahhüde uyulmayacağını açıklamıştı.

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