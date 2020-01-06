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  • 07.01.2020 07:43
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 07:43

8 kişinin öldüğü facianın sorumlusu çete lideri 'da yakalandı

'nın Fethiye ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 kaçak in hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada çetenin lideri olduğu iddia edilen Ömer Y., yurt dışına çıkmak için uçağa binerken yakalandı.

O çete lideri İstanbul'da yakalandı

3 Ocak'ta 15 kaçak in bulunduğu değerlendirilen lastik botun battığı ihbarı üzerine başlatılan arama- kurtarma çalışmalarında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer 7 kişi için sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarına ise bugün hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Olayın ardından kaçakları taşıyan botun Fethiye'den çıkışını organize eden şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.

ÇETE LİDER İSTANBUL'DA YAKALANDI
Emniyet Müdürlüğü, olayın baş şüphelisi ve örgüt lideri olarak tespit edildiği iddia edilen Ömer Y.'nin, 'nda yakalandığını duyurdu.

İstanbul emniyet, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile havalimanı polisinin operasyonuyla, ülkesi 'ya gitmek üzere pasaport kontrolünden geçen Ömer Y., uçağa binmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

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