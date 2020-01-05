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  • 06.01.2020 00:46
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 00:55

Trump'tan 'a yeni tehdit: Orantısız ölçüde karşılık veririz

Başkanı , lı General Süleymani'nin verdiği emir sonrası öldürülmesinin ardından yükselen tehditlere cevap verdi. Trump, "İran, ABD personeline veya hedefine saldırması halinde ABD hızlı ve bütünüyle karşılık verecektir" ifadelerini kullandı.

Trump'tan İran'a yeni tehdit!

'nin 'lı General 'yi öldürmesinin ardından yükselen gerilim sürüyor.

ABD Başkanı , İran'ın bölgedeki Amerikan personeline veya hedeflerine saldırması durumunda hızlı ve "orantısız" şekilde karşılık verebileceklerini belirtti.

Trump, ABD ile İran arasındaki gerilim artarken Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

ABD'nin İran'a yönelik adımlarıyla ilgili kendi yönetiminin açıklamalarının Kongre'ye yapılmış bildirimler olduğunu belirten Trump, "İran'ın herhangi bir ABD personeline veya hedefine saldırması halinde ABD hızlı ve bütünüyle karşılık verecektir, hatta belki orantısız bir ölçüde karşılık verecektir." ifadesini kullandı.

Trump, Kongre'ye herhangi bir yasal bildirim yapmak zorunda olmadığını ancak yine de bu bildirimi yaptığını kaydetti.

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