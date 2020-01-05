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  • 05.01.2020 23:40
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 23:42

Son dakika: cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı

'da Devlet Seçim Komisyonunun (DIP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 98'inin sayımı tamamlandı. Sayılan oyların yüzde 52,7'sini alan Milanovic seçimi kazanmayı garantiledi. ise oyların yüzde 47,3'ünü aldı.

Hırvatistan'da seçim sonuçları belli oldu
cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı
- Devlet Seçim Komisyonunun resmi olmayan sonuçlarına göre, sosyal demokrat aday Milanovic'in aldığı oy oranı yüzde 52,7 oldu

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimini sosyal demokrat aday Zoran Milanovic kazandı.

Hırvatistan'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) öncülüğündeki ittifakın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile (SDP) öncülüğündeki ittifakın adayı eski Başbakan Zoran Milanovic yarıştı.

Devlet Seçim Komisyonunun (DIP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 98'inin sayımı tamamlandı. Sayılan oyların yüzde 52,7'sini alan Milanovic seçimi kazanmayı garantiledi.

ise oyların yüzde 47,3'ünü aldı.

DIP verilerine göre, seçime katılım ise yüzde 55 civarında oldu.

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