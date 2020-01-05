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  • 05.01.2020 16:48
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 16:49

Son dakika: ABD'den flaş İran açıklaması!

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, “Şüphem yok ki İran Başkan Trump’ın ne demek istediğini anlıyor, mesajı net şekilde aldılar” dedi.

ABD'den flaş İran açıklaması!

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Şüphem yok ki İran Başkan Trump'ın ne demek istediğini anlıyor, mesajı net şekilde aldılar" dedi.

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