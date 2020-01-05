Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Şüphem yok ki İran Başkan Trump'ın ne demek istediğini anlıyor, mesajı net şekilde aldılar" dedi.Ayrıntılar geliyor...
Son dakika: ABD'den flaş İran açıklaması!
Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, “Şüphem yok ki İran Başkan Trump’ın ne demek istediğini anlıyor, mesajı net şekilde aldılar” dedi.
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