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  • 06.01.2020 07:11
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 07:17

Savaş çanları çalıyor! su teyakkuza geçti, ise...

Son dakika haberine göre; Süleymani'nin öldürülmesinin ardından - arasındaki gerilim dinmek bilmiyor. Reuters'a konuşan bir yetkili İran'ın alarm durumunda olduğunu söyledi. Teyakkuz halinin savunma ya da saldırı için mi olduğunun henüz belli olmadığı kaydedilirken ABD sunun durumu izlemeye devam ettiği belirtildi.

Savaş çanları çalıyor!

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, 'li bir üst düzey yetkili, 'ın başkenti 'ta Devrim Muhafızları 'nin öldürülmesinin ardından İran'ın füze birliklerinin ülke genelinde alarm durumuna geçtiğini söyledi.

Teyakkuz halinin savunma ya da saldırı için mi olduğunun henüz belli olmadığı belirtildi. ABD sunun durumu izlemeye devam ettiği açıklandı.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
ABD (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri , olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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